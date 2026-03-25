Son dakika... Yasemin Minguzzi'yi tehdit eden şüpheli tutuklandı

Son dakika... Yasemin Minguzzi'yi tehdit eden şüpheli tutuklandı

25.03.2026 11:00:00
Son dakika... Yasemin Minguzzi'yi tehdit eden şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’ye tehdit içerikli mesajlar gönderen M.E.U. isimli şüpheli dün Yalova’da gözaltına alındı. M.E.U.'nun tutuklanmasına karar verildi.

Kadıköy'de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, geçen günlerde X üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmişti.

Anne Minguzzi, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını belirterek şikayette bulunmuştu.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, tehdit içerikli paylaşımı yapan hesabın M.E.U olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Yalova’da yakalandı ve dijital materyallerine el konuldu.

TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Şahıs, dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Son olarak, Yasemin Minguzzi'yi tehdit ettiği belirlenen M.E.U.'nun tutuklanmasına karar verildi.

