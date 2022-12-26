Son Dakika... Yılın son Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan EYT için tarih verdi

26 Aralık 2022 Pazartesi, 19:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Saray'da saat 15.40'ta başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

EYT mesajı veren Erdoğan, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz, EYT meselesini yılbaşından önce gündemden çıkarmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine aylar kala yeni 'müjde'lere sarılan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" ifadelerine yer verdi.

2024'te enflasyonu tek haneye düşüreceklerini iddia eden Erdoğan, 'fırsatçılara müsaade etmeyeceklerini' ifade etti.

Erdoğan, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde tüm okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verileceğini vadetmişti. Erdoğan da okullarda öğrenciler için ücretsiz yemeğe ilişkin "Okullarda ücretsiz yemek imkanından yararlanan öğrenci sayımızı 5 milyona çıkartacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak işbirliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan’ın doğalgaz potansiyelini ülkemiz üzerinden geçecek proje zirve gündemimizde yer almıştır.





Bu toplantı yeni dönemde Türkmenistan’ın daha aktif yer alacağının işareti olmuştur. Silivri’de 4.6 milyar metreküpe çıkartan projenin açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri ve hedeflerini bir kez daha kamuoyuna anlatma imkanını bulduk.





Mardin’e 17 Aralık’taki ziyarette vatandaşlarımızla hasret giderdik, şehrimize kazandırdığımız yüzlerce eserin açılışını yaptık, farklı inanç kesimlerin temsilcileriyle bir araya geldik.





Değerler Yüzyılı buluşmasında her ne sebeple olursa olsun insanlarımızın bir kısmını diğerleriyle karşı karşıya getirme gayretinin bu topraklarda kök salamayacağını Mardin’den tüm dünyaya ilan ettik.

“TÜM DÜNYADA SAVUNMA SANAYİMİZDEN SÖZ ETTİRİYORUZ”

Kadınlarımızın kazanımlarına ve Türkiye Yüzyılı’na sahip çıkma kararlılığına sahip olduk. Biz de somut desteğimizi gösterdik, kadınlarımızın hakkaniyet temelli mücadelesine verdiğimiz desteği tekrarladık.





Savunma sanayinde gelinen son durumu ve iş programlarını gözden geçirdik. Türkiye artık kendisi için savunma sanayi üretimi yapan ülkenin ötesine geçmiştir. Tüm dünyada savunma sanayimizin ürünleri ile adından söz ettiren konuma geldik.





Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödüllerinde kültür ve sanat insanımızla bir araya geldik. Tüm kültür ve sanat insanlarımıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

“NET ASGARİ ÜCRET YILBAŞINA GÖRE 2 KAT ARTTI”

Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı, geliri buna endeksli vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücreti kamuoyuna açıkladık. 2002 yılında net asgari ücret 184 lira idi. Bu rakamı 2014 1000, 2015 1300, 2020’de 2 bin 825 liraya çıkardık. 2022 Ocak ayında net asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak belirledik.





Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021’e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.





Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık.





Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Amacımız asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak, yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda olumsuzluğa yol açmamasıdır.

Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.





İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR AÇIKLAMASI

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır.





Amacımız bir sonraki yıl 2024’de ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.





Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.





Girdi maliyetlerin artışların üstünde yapan fırsatçılık yapanları asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Mal ve hizmetlerin üzerinde çok artışlar yapılması, kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek yaklaşımdır.

“HARAMZEDELERDİR, AHLAKSIZLARDIR, NAMUSSUZLARDIR”

Girdi maliyetlerin artışların üstünde yapan fırsatçılık yapanları asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Mal ve hizmetlerin üzerinde çok artışlar yapılması, kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek yaklaşımdır.





Fırsatçılar bizim gözümüzde yüksek kazanç uğruna Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum.





Milletimin her bir ferdinden bu tür fırsatçılara gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelerek hak ettiklerini vermelerini bekliyoruz.





En etkili yaptırımın doğrudan milletin iradesi olduğunu biliyoruz. Yılbaşından itibaren hızla aşağı inecek enflasyonun yıl sonunda yüzde 30’un altına gerileceğini ümit ediyoruz. 2024’te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmak amacımızdır.

“EKONOMİK TETİKÇİLERİN TUZAKLARINI BİRER BİRER KIRARAK ÜLKEMİZİ BUGÜNLERE GETİRDİK”

Bundan 20 yıl önce iktidara gelirken öncelikle eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, dış politika bütün bu alanlarda yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Demokrasi ve kalkınma atılımını gerçekleştirmek için uzun ve meşakkatli yolculuğun her safhası ayrı bir mücadeleyle geçmiştir.





Vesayetin oyunlarını, terör örgütlerinin saldırılarını, darbecilerin teşebbüslerini, ekonomik tetikçilerin tuzaklarını birer birer kırarak ülkemizi bugünlere getirdik.





Ülke ve millet olarak pek çok bedel de ödedik. Yeri geldi milletimizin hassasiyetleri üzerinden sosyal kaos çıkarmaya, yeri geldi hak ve özgürlükler üzerinden demokrasimize saldırdılar. Şehirlerimizi kana ve ateşe boğmak istediler. Yeri geldi içimizdeki bazı hainleri kullanarak darbe girişimlerinde bulundular.





Hamdolsun milletimizle omuz omuza, yürek yüreğe vererek bunların hepsini de bertaraf ettik. Son 1 yıldır yaşadığımız ekonomik türbülans bu sürecin örneklerinden biridir.





20 yılın her senesi gibi 2022’de de maruz kaldığımız tepkilere karşı verdiğimiz destancı mücadele, eser ve hizmetlerle tarihteki yerimizi yeniden aldık. 2022’yi Cumartesi gecesi uğurlayacak Pazar günü yeni umut ve heyecanlarla 2023’e merhaba diyeceğiz.





Geçtiğimiz yıl eğitimde yeni dönem hazırlıkları için ilk kez tüm okullarımıza doğrudan 7 milyar lira bütçe gönderdik. 2200 köy yaşam merkezi açtık. Okul öncesi eğitim seferberliğinde 6 binin üzerinde yeni ana okulu açarak 5 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 99’a çıkardık.

“ÖĞRETMENLERİN MALİ HAKLARINDA ÇOK CİDDİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK”

1 milyon 110 bin ailemizin yararlandığı kültürel değerler, aile içi iletişimi alan aile okulu projesini başlattık. 16 bin 361 yeni kütüphane açtık. Kitap sayısını 110 milyona çıkardık. 8 bin 324 okulumuzu iyileştirme kapsamına alarak donanım ve kadrosuyla geliştirdik.





Ücretsiz yaz okulları ile 1 milyon öğrencimize ulaştık. Yönetici ve öğretmenlere çevre, atık yönetimi, sıfır atıkla destek sağladık. Öğretmenlik Kanunu’nu çıkararak bu meslek mensuplarının özlük ve mali haklarında çok ciddi iyileştirmeler yaptık.





Organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerini kurduk. Gönül coğrafyamızdan öğrencilerin yetişmesine katkı vermek için 7 uluslararası meslek liselerini faaliyete geçirdik. Fikri mülkiyet çalışmalarını tüm okullarımıza yaygınlaştırarak 8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alınmasını sağladık.





Taşımalı eğitim ve pansiyonda kalacak 1,8 milyon evladımızın tamamına şu anda ücretsiz yemek veriyoruz. Ders kitapları yanında yardımcı kaynak kitaplarıyla da öğrencilerimizi ücretsiz buluşturmak için 160 milyon kitap dağıttık.





Önümüzdeki yıl köy okullarının tamamını köy yaşam merkezlerine dönüştürme projemizi neticelendireceğiz. Halen başarıyla süren mesleki eğitim merkezlerimizdeki çalışmaların, sanayi ile yakın işbirliğini geliştireceğiz.

KILIÇDAROĞLU VAAT ETMİŞTİ AMA...

Özel yetenekli öğrencilerimize hizmet veren 379 bilim ve sanat merkezine erişimi kolaylaştırmak için tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde genişleteceğiz. En fazla enerji tüketen bir okulumuza toplamda 60 megavat kapasiteli çatı üstü güneş enerji sistemi kuracağız.





Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız. Değerler eğitimini ana sınıftan itibaren sistemin temel unsurlarından biri haline getireceğiz.





Yetişkinlerin yüzde 25’ini halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine dahil edeceğiz. Okullarda ücretsiz yemek imkanından yararlanan öğrenci sayımızı 5 milyona çıkartacağız.





Gençlik ve sporda ülkemizin 81 iline yaydığımız, her yıl 3 milyondan fazla üyesine hizmet veren gençlik merkezlerimizin sayısını 432’ye çıkardık. Daha çok evladımızın erişimini sağlamak için yaş aralığını 12-25’e çıkardığımız gençlik kamplarımızdan 182 bin kişi yararlandı.

"SINIR DIŞI SAYISINI ARTTIRARAK GÖNÜLLÜ GERİ GİDİŞLERİ TEŞVİK EDEREK DÜZENSİZ GÖÇLE İLGİLİ MÜCADELEMİZİN ÇITASINI YÜKSELTTİK"

Sınır ötesinde terörü kaynağında yok etme stratejisiyle cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı operasyonlarını yürüttük. Yıllarca terör örgütünün topraklarımıza sızmak için kullandığı Kuzey Irak sınırlarımızı güvenli hale getirdik. Bu tedbirlerin ardından 256 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenirken, içeriye sokulmaya çalışan silah, uyuşturucu, sigara ve hayvan ele geçirildi.





Askerlik işlemlerini e-devlet sistemine taşıyarak gençlerimize önemli kolaylık sağladık. Savunma sanayi projelerimizi hızla hizmete sunduk. Narkotik suçlarla mücadelede 120 bin kişi halen cezaevinde bulunuyor. Operasyonları çok yönlü sürdürmekten, metruk binaların yıkımına kadar tüm araçları kullanarak uyuşturucuya karşı etkin mücadele yürüttük.





Çarşı ve mahalle bekçilerimizin sayısını 29 binin üzerine çıkardık. Jandarma ve sahil güvenlikte profesyonel kadrolarla daha etkin çalışmasını sağladık. Tüm illerimizin risk azaltma planlarını tamamladık.





Sınır dışı sayısını arttırarak gönüllü geri gidişleri teşvik ederek düzensiz göçle ilgili mücadelemizin çıtasını yükselttik. Asayiş suçlarında önemli oranda azalma temin ettik. KADES gibi uygulamalarının katkısıyla kadın cinayetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 10’un üzerinde düşüş sağladık.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ YİNE 'GAZ' ÇIKTI

Fatih sondaj gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. (Karadeniz gazı) Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki doğalgaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih sondaj gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.





(Karadeniz gazı) Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Hazar’ın, Akdeniz’in, Orta Doğu’nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Sadece İstanbul ve Çanakkale’deki köprülerimizle değil enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız. Nihai amacımız, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye’nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir.

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