Son Dakika... YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Üniversite tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar geç açıklanmasıyla gündem olmuştu.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi kayıt sürecine çevrildi. Adaylar, kazandıkları üniversitelere online ya da yüz yüze kayıt yaptırabilecek.

YKS yerleştirme sonuçları için ayrıca herhangi bir belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteler tarafından duyurulacak belgeler ve tarihler doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak.

Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ise ÖSYM ek tercih süreci başlatacak. Ek tercihlere ilişkin takvim ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulacak.