Son Dakika... Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Murat Çalık anjiyo oldu

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve ciddi sağlık problemleri bulunan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mehmet Murat Çalık, tedavi gördüğü hastanede anjiyo oldu.

Eşi Zehra Çalık operasyon öncesi Halk TV'de yaptığı açıklamada eşi hakkında, "Çok hızlı kilo kaybı yaşadı, bağışıklığı etkilendi" ifadelerini kullandı.

Çalık, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilmişti.

SAĞLIK RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, cezaevinde tutulan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık raporuna ulaştı.

Raporun ayrıntılarını açıklayan Çömez, "Murat Başkanın hukuki tarafını hiç tartışmıyorum, onunla ilgili gereken şeyler söylendi ama tıbbi olarak böyle bir hastanın cezaevi koşullarında tutulması insan hakları ihlalidir ve onun hayatını taammüden riske etmektir. Eğer bu hastayı, Murat Başkanı cezaevinde tutarsanız oradan sağ çıkma ihtimali hemen hemen yok" demişti.