Son Dakika... YÖK Başkanı Erol Özvar'dan 'KPSS' açıklaması: 'Gereğini yapacağız'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS sınavı incelemesi için açıklamalarda bulundu.

İHA
04 Ekim 2022 Salı, 16:35
Son Dakika... YÖK Başkanı Erol Özvar'dan 'KPSS' açıklaması: 'Gereğini yapacağız'
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YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Özvar, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim" diye konuştu.

 


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