Son Dakika... YSK Başkanı açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:34

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:40

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının 555 bin 980 lira ve bağımsız vekil adayı olmak isteyenlerin 55 bin 898 lira ödemesi gerektiğini bildirdi.

YSK Başkanı Yener’in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

''Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin propaganda usul ve esaslarına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Bu yapılan çalışmalar neticesinde bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin, yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiştir. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir. Bu belirlemeler siyasi partiler kanununun, milletvekili seçimine dayalı kanunun ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kanunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılmıştır.''