Son Dakika: YSK'nin yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na, görev süresi dolan Muharrem Akkaya yerine Ahmet Yener seçildi.
Görev süresi dolan Muharrem Akkaya yerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi.
AHMET YENER KİMDİR?
13 Nisan 1966 yılında Ankara Beypazarı’nda doğan Ahmet Yener İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 22 Aralık 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliği'ne seçilmiştir.
“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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