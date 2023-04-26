Son Dakika... YSK'den Sudan kararı: Sandıklar iptal

YSK, Sudan'da Türk vatandaşlarının oy kullanması için kurulacak sandıkları iptal etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:15
Son Dakika... YSK'den Sudan kararı: Sandıklar iptal
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YSK, Sudan'da Türk vatandaşlarının oy kullanması için kurulacak sandıkları iptal etti.

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