Son Dakika... YSK'den Sudan kararı: Sandıklar iptal
YSK, Sudan'da Türk vatandaşlarının oy kullanması için kurulacak sandıkları iptal etti.
YSK, Sudan'da Türk vatandaşlarının oy kullanması için kurulacak sandıkları iptal etti.
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