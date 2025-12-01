Son Dakika... 'Yüksek karlı fon' davasında 2.5 yıldan fazladır tutukluydu: 'Seçil Erzan' davasında karar çıktı!

Yüksek karlı güvenilir bir fon ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu yaklaşık 40 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMA SALONUNA JANDARMA EŞLİĞİNDE GETİRİLDİ

11 Nisan 2023’ten bu yana tutuklu bulunan ve önceki duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlanan Seçil Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen bu duruşmaya, jandarma eşliğinde fiziki katılım sağladı.

MÜŞTEKİLER, ERZAN’DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukatlar, bir önceki duruşmada verilen esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Ardından müşteki sanıklar söz alarak Erzan hakkında şikayetçi oldu.

SAVUNMA YAPARKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Daha sonra kürsüye gelen ve uzun bir savunma gerçekleştiren Erzan, bazen oturarak, bazen de ayakta konuştu. Konuşurken, mahkeme salonuna getirdiği notlarından da yararlandığı görülen Erzan, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

“BAKAN ŞİMŞEK’İN YEĞENİ TEHDİT ETTİ” İDDİASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Emirhan” isimli “yeğeni” tarafından sahte imza atması için tehdit edildiğini öne süren Erzan, “Mehmet Şimşek’in yeğeni Emirhan diye bir adam varmış, eğer imza atmazsam bankayı yakacakmış… Beni böyle tehdit ettiler. Başkasının imzasını taklit ettirdiler bana” dedi.

Erzan, iddiasına devam ederek, “Sonra bir adam geldi, beden eğitimi öğretmeniymiş. Emirhan’ı tanıdığını söyleyerek benden belge istedi. O gün bankada elektrik kesildi. Bana inanmıyordu, telefonda Emirhan’la konuşuyordu” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN PARASINI ALMAK İÇİN BİR SİSTEM PLANLAMADIM”

Sistem kurmadığını, kendisinden zorla para alındığını savunan Erzan, “Ben sistem falan kurmadım. Benden insanlar zorla para aldı. Ben bir fon söylemedim. Futbolcuları ben ikna etmedim. Kimsenin parasını almak için bir sistem planlamadım” diye konuştu.

“100 YILLARLA YARGILANIYORUM, NASIL DEVAM ETMEYEYİM?”

Erzan savunmasına devam ederken araya giren mahkeme başkanı, duruşmaya ara vermeden önce, Seçil Erzan’a “Savunmanıza devam edecek misiniz?” diye sordu.

Erzan ise “100 yıllarla yargılanıyorum, nasıl devam etmem?” sözleriyle karşılık verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkeme daha sonra yaklaşık yarım saatlik ara verdi. Erzan, verilen aradan sonra savunmasına devam etti ve üzerine atılı suçlamaları reddetti.

“HAKKANİYETLİ DAVRANMANIZI İSTİYORUM”

Avukatların savunmalarının ardından son sözleri istenen Erzan, “Her zaman en doğrusunu söylediğimi size söyleyebilirim. Bugün bu dosyada hiç tanımadığım ama kayıt dışı para almak için başkasını sırtından bıçaklayan kişiler bulunuyor. Sizden sadece hakkaniyetli davranmanızı istiyorum. Size yalvarıyorum. Beni ev hapsine alabilirsiniz. Sayın hakim ben kaçmam. Ben bir daha annemi göremeyecek miyim? Annemi göremeyecek miyim artık? Zaten kaçsam kaçardım” dedi.

HAKKINDAKİ HAPİS CEZASINI AĞLAYARAK DİNLEDİ

Verilen aradan sonra mahkeme kararını açıkladı. Erzan, verilen cezayı gözyaşları içinde dinledi.

Kararın açıklayan mahkeme, Seçil Erzan hakkında hapis cezası verdi.

Mahkeme Seçil Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın 753 bin 880 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Savcı bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasında yaklaşık 2 saat boyunca, Erzan’ın müştekileri yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eylemleri okumuştu.

Duruşma savcısı; sanık Seçil Erzan’ın Fatih Terim yönünden “güveni kötüye kullanma” suçundan, mağdurlar yönünden ise “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ceza almasını, “zincirleme suç hükümlerinin” uygulanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

Sanıklar eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu için ise beraat talep etmişti.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ PARAYA EL KONULMUŞTU

Mahkeme heyeti, 6 Ekim’deki duruşmada verdiği ara kararında Seçil Erzan’ın bireysel emeklilik sisteminde biriken paraya da tedbiren el koyma kararı vermişti.

358 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede; yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.