Son dakika... Yüksekova’da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatması sonucu akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir asker şehit olurken, iki asker de yaralandı.
1 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı 2 askeri hastaneye kaldırıldı. Bir asker tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Yaşamını yitiren askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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