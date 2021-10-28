Son dakika... Yüksekova’da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

28 Ekim 2021 Perşembe, 00:06

Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatması sonucu akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir asker şehit olurken, iki asker de yaralandı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı 2 askeri hastaneye kaldırıldı. Bir asker tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Yaşamını yitiren askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.