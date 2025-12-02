Son dakika... Yusuf Tekin'i protesto eden TİP'li 17 öğrenci gözaltına alındı!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yapılan protestonun ardından 17 TİP üyesi öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.

TİP, gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması ve Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasının kaldırılmasını istedi.

TİP'ten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı, İstanbul'da dün düzenlenen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi sırasında, bir grup TİP üyesi öğrencinin, Bakan Tekin'i protesto ettiği belirtildi.

"ŞU ANDA 17 GENÇ YOLDAŞIMIZ GÖZALTINDA TUTULUYOR"

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasına karşı Tekin’i protesto eden öğrencilerden 17 TİP üyesinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "MESEM’lerde patronların insafına terk edilen çocuklar iş cinayetlerinde katledilirken bu ucube sistemi cansiparane savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde TİP’li Öğrenciler tarafından protesto edildi. Şu anda 17 genç yoldaşımız, sıra arkadaşlarının ölümüne sessiz kalmadığı için gözaltında tutuluyor. Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen tüm gençler derhal serbest bırakılsın, ucube MESEM sistemi iptal edilsin” denildi.