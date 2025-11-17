Son Dakika... Zehirlenme faciasında bir aile yok oldu: Baba da hayatını kaybetti!

İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tedavileri devam ederken anne Böcek de cumartesi sabahı yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı sabah saatlerinde 11’e yükseldi. 4 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir"