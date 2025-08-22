Son dakika... Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karar yargıya taşındı!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın iptali için dava açıldı.

5 Temmuz'da gözaltına alınıp, ardından tutuklanan Karalar'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili adına Adana İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtıklarını duyurdu.

Ersöz, açtıkları iptal davasına ilişkin şunları kaydetti:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanması sonrasında, İçişleri Bakanlığı tarafından 'geçici görevden uzaklaştırma' kararı verilmişti.

Bu Kararın, idare hukukunun temel prensiplerine aykırı olması gerekçesiyle Adana İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtık. Dilekçede özetle, Zeydan Karalar hakkındaki suçlamaların mesnetsizliğine ve halihazırda yürüttüğü görevle bir ilgisi bulunmadığına, bu sebeple yapılan görevden uzaklaştırma işleminin 'sebep' ve 'konu' unsurları yönünden sakat olduğuna değindik:

'… somut olayda idari işlemin getirdiği müdahale, müvekkilin menfaatinin ötesinde bir 'hakka müdahale' niteliği de taşımaktadır. Bu haklar prensip itibarıyla 'Serbest Seçim Hakkı', 'İfade Özgürlüğü' ve 'Özel Yaşama Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı'dır.

Anayasanın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. maddelerinde görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyelerinin, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabileceği belirtilmekle, her hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organ veya üyelerinin görevden uzaklaştırılması gibi (bağlı) bir yetki öngörülmemiş, İçişleri Bakanına bu konuda 'takdir yetkisi' tanınmıştır. Söz konusu takdir yetkisi de mutlak ve sınırsız olmayıp, keyfi bir biçimde kullanıl(a)maz. İdare'nin bu yetkiyi, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde, makul, geçerli ve objektif gerekçelere dayalı olarak, keyfilikten uzak bir biçimde kullanması icap eder. Görevden uzaklaştırma, görevlinin soruşturma sırasında görevi başında kalmasının sakıncasını gidermek için düşünülmüş bir önlem niteliğinde olduğundan, bu önleme belediye başkanı gibi seçimle gelen kamu görevlileri için, çok ciddi sebep ve gerekçelerin varlığı halinde başvurulması gerekir. …

Zeydan KARALAR hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçu isnat edilmişse de atılı suçun somut hiçbir gerekçesinin olmadığı, hukuki herhangi bir delil ile desteklenmediği ve Müvekkilimizin halihazırda yürüttüğü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi ile bağlantılı olmadığı, Seyhan Belediyesi'nde görev yaptığı 2014 - 2019 döneme ilişkin olduğu açıktır. …

Müvekkilin üstüne atılan ve görevden uzaklaştırılmasına neden olarak gösterilen eylemler görevden uzaklaştırmayı gerektirecek önem, ciddiyet ve ağırlıkta değildir. … bu iddialar Müvekkilimizin halihazırda yürüttüğü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi ile bağlantılı olmayıp, halihazırda hiçbir ilişkisi olmayan geçmişteki Seyhan Belediye Başkanlığı (2014-2019) görevi dönemine ilişkindir. Davalı İdare, bu konudaki takdir yetkisini Anayasa ve yasanın amacına uygun olarak kullanmamıştır. Dava konusu işlem "sebep" ve "konu" unsurları bakımından sakattır. Söz konusu işlem, kamu yararından ziyade, siyasi amaç ve güdülerle yapıldığından, 'maksat' unsuru bakımından da malul hale gelmiştir.'

Dava dilekçemiz ekinde isnat edilen suçlamaların mesnetsizliğini, dolayısıyla geçici olarak görevden uzaklaştırmanın de hukuka aykırı olduğunu ortaya koyan bilimsel mütalaa ve diğer evraka da yer verdik."