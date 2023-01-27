Son Dakika: Zeytinburnu’nda sokakta doğalgaz kaynaklı patlama
Son dakika gelişmesi... İstanbul Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi. Patlama sonrası tutuşan 3 araç alev alev yandı, yolda çukur oluştu.
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