Son Dakika... Zonguldak'ta madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oluştu.

Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına indi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, işçilerden 4’ünü kurtardı.

Göçük altında kalan 44 yaşındaki Orhan Maskar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Zonguldak Belediyesi, hayatını kaybeden madenci Orhan Maskar'a ilişkin, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi Kilimli İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1. kartiye - 263 kotunda meydana gelen göçükte 5 işçimizden 4'ü kurtarılmış, ancak tüm gayretlere rağmen kıymetli madencimiz Orhan Maskar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.