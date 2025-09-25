Son Dakika... Zonguldak'ta madende göçük: 2 işçi mahsur kaldı!

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oluştu.

Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına indi.

5 İŞÇİDEN 3'Ü KURTARILDI

Ekipler, işçilerden 3’ünü kurtardı. Diğer 2 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.