Son Dakika...Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için 22,5'ar yıla kadar hapis istendi
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
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