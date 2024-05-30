Son Dakika...Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için 22,5'ar yıla kadar hapis istendi

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:17
Son Dakika...Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için 22,5'ar yıla kadar hapis istendi
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İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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