Son depremler! 10 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 10.08.2024 - 09:24

Güncelleme: 10.08.2024 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

10 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.10 07:19:17 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2024.08.10 06:38:24 -.- 1.9 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI)

2024.08.10 06:27:28 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.10 06:04:34 -.- 1.4 -.- LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN)

2024.08.10 05:26:47 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2024.08.10 04:14:04 -.- 1.6 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

2024.08.10 03:56:52 -.- 3.5 3.4 ADIGUZEL-(VAN)