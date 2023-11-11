Son depremler! 11 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 11 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:21
Son depremler! 11 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 10 Kasım'da meydana gelen depremler...

11 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.11.11 10:57:59  39.1607   29.4213        6.2      -.-  1.9  -.-   PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                    

2023.11.11 10:46:46  38.6658   26.6405        9.7      -.-  2.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2023.11.11 10:41:50  37.8593   26.9400        6.8      -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.11.11 10:08:04  36.3583   34.1567        1.9      -.-  1.7  -.-   ARKUM-SILIFKE (MERSIN)                            

2023.11.11 10:02:59  38.0947   36.1917        5.0      -.-  2.0  -.-   AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)                      

2023.11.11 08:45:54  38.1488   37.8042        5.0      -.-  2.2  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2023.11.11 08:23:29  37.4875   36.9160        6.3      -.-  1.9  -.-   SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)                         

2023.11.11 07:44:23  38.0913   36.2037        3.8      -.-  2.9  -.-   AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)                      

2023.11.11 07:12:22  36.2832   36.2390        5.4      -.-  1.4  -.-   AKCAOVA-(HATAY)                                   

2023.11.11 07:09:30  38.0882   37.5558        9.7      -.-  2.0  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2023.11.11 06:06:08  36.3673   35.8027       10.5      -.-  1.7  -.-   KONACIK-ARSUZ (HATAY)                             

2023.11.11 06:04:56  34.6658   32.5465       13.9      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

2023.11.11 05:50:41  38.2860   38.2333        8.4      -.-  1.6  -.-   YESILYURT (MALATYA)                               

2023.11.11 05:31:00  36.4108   36.4737        5.4      -.-  1.7  -.-   AKKUYU-KUMLU (HATAY)                              

2023.11.11 05:26:10  36.9645   27.1013        8.4      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

2023.11.11 05:19:08  36.9302   27.5857        3.6      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2023.11.11 04:59:43  36.9348   27.0518        5.0      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

2023.11.11 04:55:52  36.9423   26.9987        8.7      -.-  4.1  3.8   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

2023.11.11 04:53:24  36.9510   27.0915        5.8      -.-  3.7  3.6   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

2023.11.11 04:36:48  37.8802   36.0905        6.0      -.-  1.8  -.-   TULU-SAIMBEYLI (ADANA)                            

2023.11.11 04:32:48  40.7152   34.1142        6.5      -.-  2.1  -.-   YESILCAT-BAYAT (CORUM)                            

2023.11.11 04:32:22  37.7712   36.5990        1.1      -.-  2.1  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            

2023.11.11 04:16:19  36.9880   36.7350        4.7      -.-  1.3  -.-   YESILOVA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

2023.11.11 03:14:57  38.3415   37.2600        8.4      -.-  1.4  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2023.11.11 03:11:19  38.0088   37.6417       10.6      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2023.11.11 03:06:08  38.5265   36.9793        5.0      -.-  2.1  -.-   BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.11.11 03:03:17  37.9665   36.6110        5.4      -.-  1.8  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

2023.11.11 02:53:11  38.2273   29.7085        8.5      -.-  1.9  -.-   KARAYAHSILER-CIVRIL (DENIZLI)                     

2023.11.11 02:46:08  39.4005   26.2195        8.3      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2023.11.11 02:40:45  38.2723   37.8293        8.4      -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2023.11.11 01:19:55  37.8392   36.4037        9.5      -.-  1.5  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2023.11.11 00:43:26  38.2472   38.3932        7.3      -.-  1.5  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        

2023.11.11 00:13:39  40.5615   34.8970       15.8      -.-  1.5  -.-   KOPRUALAN-(CORUM)                                 

2023.11.11 00:03:17  37.2765   35.4557        5.3      -.-  1.5  -.-   SAYCA-IMAMOGLU (ADANA)           




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