Son depremler! 25 Nisan Perşembe 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:25

Güncelleme: 25.04.2024 - 09:25

Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 25 Nisan Perşembe 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 25 Nisan Perşembe 2024 günü meydana gelen depremler...

25 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:36:21 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

07:53:11 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

07:07:54 -.- 2.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

06:59:56 -.- 1.6 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

06:36:56 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:18:47 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU)

04:37:48 -.- 2.2 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA)

04:31:08 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:20:55 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

01:49:50 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

01:44:50 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:23:10 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

01:17:20 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:12:53 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

00:54:57 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)