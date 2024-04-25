Son depremler! 25 Nisan Perşembe 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Nisan Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 25 Nisan Perşembe 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 25 Nisan Perşembe 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 25 Nisan Perşembe 2024 günü meydana gelen depremler...
25 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:36:21 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:53:11 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
07:07:54 -.- 2.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06:59:56 -.- 1.6 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
06:36:56 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:18:47 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU)
04:37:48 -.- 2.2 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA)
04:31:08 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:20:55 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
01:49:50 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
01:44:50 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:23:10 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
01:17:20 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:12:53 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
00:54:57 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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