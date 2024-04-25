Son depremler! 25 Nisan Perşembe 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Nisan Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 25 Nisan Perşembe 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:25
Son depremler! 25 Nisan Perşembe 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 25 Nisan Perşembe 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 25 Nisan Perşembe 2024 günü meydana gelen depremler...

25 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:36:21  -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

07:53:11   -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                          

07:07:54   -.-  2.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

06:59:56  -.-  1.6  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

06:36:56   -.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

05:18:47    -.-  1.7  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                 

04:37:48  -.-  2.2  -.-   DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA)                     

04:31:08   -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

03:20:55   -.-  2.4  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         

01:49:50  -.-  1.4  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                       

01:44:50   -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

01:23:10  -.-  1.8  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                

01:17:20  -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

01:12:53  -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                          

00:54:57  -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                 


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri depremler haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

İletişim Başkanlığı’nın faaliyet raporunda deprem süreci değerlendirildi: ‘Krizde dezenformasyonla da mücadele edildi’

İletişim Başkanlığı’nın faaliyet raporunda deprem süreci değerlendirildi: ‘Krizde dezenformasyonla da mücadele edildi’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çimentoya 10 günde yüzde 43 zam geldiğini belirten müteahhitler protestoya hazırlanıyor

Çimentoya 10 günde yüzde 43 zam geldiğini belirten müteahhitler protestoya hazırlanıyor
Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!

Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!
6 yıl sonra gelen 'adalet': Çorlu tren katliamı davasında karar!

6 yıl sonra gelen 'adalet': Çorlu tren katliamı davasında karar!
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü

Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü
Özgür Özel ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Özgür Özel ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Konya’da öğrenciye taciz iddiası: Öğretmen tutuklandı!

Konya’da öğrenciye taciz iddiası: Öğretmen tutuklandı!