İletişim Başkanlığı’nın faaliyet raporunda deprem süreci değerlendirildi: ‘Krizde dezenformasyonla da mücadele edildi’

İktidarın Kahramanmaraş merkezli depremlere müdahalede etkisiz kaldığı eleştirileri yapılırken, İletişim Başkanlığı’nın faaliyet raporunda, “Asrın Felaketi karşısında herhangi bir devletin sürüklenebileceği kaos ve çaresizlik senaryolarına karşın devletimiz ve milletimiz emsalsiz bir dayanışma ve özveri sergileyerek hızlıca yaraları sarmaya koyulmuştur. Bu süreçte başkanlığımız kriz iletişimini bütün gayretiyle hem kurumlar arasında hem devletle millet arasında yürütürken bir yandan da tüm çabaları sekteye uğratabilecek olan dezenformasyonla mücadele etmiştir” denildi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:48
İletişim Başkanlığı’nın faaliyet raporunda deprem süreci değerlendirildi: ‘Krizde dezenformasyonla da mücadele edildi’
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İletişim Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Raporda geçen sene yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin de değerlendirmeler yer aldı. İktidarın depreme müdahalede yetersiz kaldığı eleştirileri yapılırken raporun sonundaki değerlendirme bölümünde “Asrın Felaketi karşısında herhangi bir devletin sürüklenebileceği kaos ve çaresizlik senaryolarına karşın devletimiz ve milletimiz emsalsiz bir dayanışma ve özveri sergileyerek hızlıca yaraları sarmaya koyulmuştur. Bu süreçte başkanlığımız kriz iletişimini bütün gayretiyle hem kurumlar arasında hem devletle millet arasında yürütürken bir yandan da tüm çabaları sekteye uğratabilecek olan dezenformasyonla mücadele etmiştir. Hakla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, CİMER’in milletle devlet arasındaki iletişim köprüsü olma rolü kapsamında faaliyetlerini kararlılıkla sürdürürken Asrın Felaketi sonrasında bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını ilgili birimlere ulaştırabilmek için hızla ilave önlemlere başvurmuştur” ifadeleri yer aldı. Raporda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da “2023 yılı ne yazık ki dünyanın çeşitli bölgelerinde istikrarsızlığın ve çatışmanın hüküm sürdüğü, ülkemizin ise yüzyılın felaketiyle sınandığı bir yıl olmuştur. Bu zorlu süreçte, devletimiz ve milletimizle içeride yaralarımızı hızla sardığımız gibi uluslararası düzeyde istikrarlaştırıcı bir güç ve model olma rolümüzü de kararlılıkla sürdürdük. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürerek dünyaya örnek olduk. Yaşadığımız büyük felakete rağmen cumhuriyetimizin yeni yüzyılına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü ve birlik içinde başlarken 100. Yıl Kutlamaları’nı asırlık cumhuriyetimize yakışır şekilde gurur ve coşkuyla gerçekleştirdik” değerlendirmesine yer verildi. 


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