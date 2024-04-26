Son depremler! 26 Nisan Cuma 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Nisan Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 26 Nisan Cuma 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 26 Nisan Cuma 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 26 Nisan Cuma 2024 günü meydana gelen depremler...
26 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.04.26 08:10:51 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.04.26 08:08:45 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.04.26 07:48:44 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)
2024.04.26 05:55:01 -.- 1.3 -.- DEMIRCI (MANISA)
2024.04.26 05:19:02 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2024.04.26 05:09:38 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2024.04.26 05:08:03 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.04.26 05:00:38 -.- 1.1 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
2024.04.26 04:48:37 -.- 1.6 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)
2024.04.26 04:47:22 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2024.04.26 04:33:51 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2024.04.26 03:56:19-.- 2.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
2024.04.26 03:56:01 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2024.04.26 03:54:40 -.- 2.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
2024.04.26 03:12:47 -.- 1.6 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)
2024.04.26 03:07:38 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.04.26 03:00:43 -.- 1.4 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.04.26 02:53:25 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.04.26 02:52:23 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.04.26 02:46:54 -.- 2.2 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.26 02:30:53 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.04.26 02:16:22 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.04.26 02:15:28 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.04.26 02:13:12 -.- 0.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
2024.04.26 01:48:44 -.- 1.3 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)
2024.04.26 01:34:53 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
2024.04.26 01:28:45 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.04.26 00:50:53 -.- 1.5 -.- YOMRA (TRABZON)
2024.04.26 00:42:31 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
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