Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 8 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
8 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2024.08.08 08:03:15 -.- 0.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.08.08 07:28:12 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.08 07:25:38 -.- 1.8 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)
2024.08.08 07:16:25 -.- 0.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.08.08 07:15:58 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.08.08 07:12:43 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.08 06:59:37 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
2024.08.08 06:44:26 -.- 1.6 -.- KOZLU-(BOLU)
2024.08.08 06:36:04 -.- 1.4 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2024.08.08 06:30:09 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
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