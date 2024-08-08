Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 8 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:10
Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 8 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

8 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.08 08:03:15     -.-  0.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 

2024.08.08 07:28:12      -.-  1.7  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)   

2024.08.08 07:25:38      -.-  1.8  -.-   DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)       

2024.08.08 07:16:25      -.-  0.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 

2024.08.08 07:15:58   -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 

2024.08.08 07:12:43    -.-  1.9  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.08 06:59:37      -.-  1.1  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)           

2024.08.08 06:44:26    -.-  1.6  -.-   KOZLU-(BOLU)                    

2024.08.08 06:36:04     -.-  1.4  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)          

2024.08.08 06:30:09        -.-  1.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)      


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