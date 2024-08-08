Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 8 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:10

Güncelleme: 08.08.2024 - 09:10

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

8 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.08 08:03:15 -.- 0.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.08.08 07:28:12 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.08 07:25:38 -.- 1.8 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)

2024.08.08 07:16:25 -.- 0.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.08.08 07:15:58 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.08.08 07:12:43 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.08 06:59:37 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

2024.08.08 06:44:26 -.- 1.6 -.- KOZLU-(BOLU)

2024.08.08 06:36:04 -.- 1.4 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)

2024.08.08 06:30:09 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)