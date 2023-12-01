Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:46

Güncelleme: 01.12.2023 - 10:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Aralık'ta meydana gelen depremler...

1 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:03:26 -.- 2.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

09:01:53 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:19:54 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN

08:18:28 -.- 1.7 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA)

08:07:37 -.- 1.5 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:41:25 -.- 2.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

07:34:12 -.- 2.0 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)

07:30:25 -.- 1.0 -.- KARAMAGARA-KIRIKHAN (HATAY)

07:05:35 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

06:51:29 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

06:45:16 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

06:26:02 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

06:18:30 -.- 2.7 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

05:58:51 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

05:55:37 -.- 1.0 -.- HISARCIK-DARENDE (MALATYA)

05:37:32 -.- 1.6 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS)

05:33:57 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

05:30:54 -.- 1.4 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA)

05:18:22 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

04:55:42 -.- 1.1 -.- KOYUNPINARI-TATVAN (BITLIS)

04:38:21 -.- 0.8 -.- KOLUKLER-DARENDE (MALATYA)

04:29:34 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

04:12:51 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

03:59:22 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

03:48:56 -.- 1.2 -.- SARICALI-AKHISAR (MANISA)

03:39:56 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:34:23 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI

03:18:48 -.- 4.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) REVIZE01 (03:18:49)

03:17:34 -.- 2.7 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)

02:58:41 -.- 0.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:49:26 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

02:46:15 -.- 1.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

02:34:00 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

02:26:41 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

02:02:42 -.- 1.0 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

01:56:32 -.- 1.0 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)

01:49:26 -.- 0.9 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY)

01:36:02 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

01:29:25 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:26:05 -.- 2.1 -.- ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS)

01:25:20 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

01:17:49 -.- 1.4 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)

01:04:40 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ

00:56:33 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:44:11 -.- 2.3 -.- SAGLAMTAS-(VAN)

00:18:58 -.- 2.5 -.- CAMLIK-DIVRIGI (SIVAS)