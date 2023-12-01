Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:46
Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Aralık'ta meydana gelen depremler...

1 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:03:26 -.-  2.8  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

09:01:53 -.-  1.4  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

08:19:54 -.-  2.3  -.-   ERMENISTAN                                        

08:18:28 -.-  1.7  -.-   YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA)                      

08:07:37 -.-  1.5  -.-   TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

07:41:25 -.-  2.1  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

07:34:12 -.-  2.0  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       

07:30:25 -.-  1.0  -.-   KARAMAGARA-KIRIKHAN (HATAY)                       

07:05:35 -.-  1.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

06:51:29 -.-  1.7  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

06:45:16 -.-  1.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

06:26:02 -.-  1.6  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

06:18:30 -.-  2.7  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

05:58:51 -.-  1.2  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

05:55:37 -.-  1.0  -.-   HISARCIK-DARENDE (MALATYA)                        

05:37:32 -.-  1.6  -.-   EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS)                         

05:33:57 -.-  1.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

05:30:54 -.-  1.4  -.-   YENIPINAR-DARENDE (MALATYA)                       

05:18:22 -.-  1.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

04:55:42 -.-  1.1  -.-   KOYUNPINARI-TATVAN (BITLIS)                       

04:38:21 -.-  0.8  -.-   KOLUKLER-DARENDE (MALATYA)                        

04:29:34 -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

04:12:51 -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

03:59:22 -.-  1.6  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

03:48:56 -.-  1.2  -.-   SARICALI-AKHISAR (MANISA)                         

03:39:56 -.-  1.6  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:34:23 -.-  2.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    

03:18:48 -.-  4.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           REVIZE01   (03:18:49)

03:17:34 -.-  2.7  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        

02:58:41 -.-  0.8  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

02:49:26 -.-  1.3  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

02:46:15 -.-  1.0  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                

02:34:00 -.-  2.1  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     

02:26:41 -.-  1.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

02:02:42 -.-  1.0  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   

01:56:32 -.-  1.0  -.-   NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)                          

01:49:26 -.-  0.9  -.-   AKARCA-ISKENDERUN (HATAY)                         

01:36:02 -.-  1.8  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           

01:29:25 -.-  1.5  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

01:26:05 -.-  2.1  -.-   ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS)                         

01:25:20 -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

01:17:49 -.-  1.4  -.-   KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)                           

01:04:40 -.-  3.6  3.6   AKDENIZ                                           

00:56:33 -.-  1.7  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

00:44:11 -.-  2.3  -.-   SAGLAMTAS-(VAN)                                   

00:18:58 -.-  2.5  -.-   CAMLIK-DIVRIGI (SIVAS)    


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