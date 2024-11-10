Son depremler! Deprem mi oldu? 10 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Kasım 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 10 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 09:01

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

10 KASIM 2024 SON DEPREMLER

08:21:06  37.9092   27.3518        6.8      -.-  2.0  -.-   ACARLAR-SELCUK (IZMIR)                            

08:12:43  40.3323   24.1090        5.1      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        

07:54:14  40.4007   23.9830        2.3      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        

07:51:42  40.2908   24.1027        5.3      -.-  3.4  3.4   YUNANISTAN                                        

07:26:01  34.2845   25.1125       11.6      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

06:24:33  38.4942   40.2373        5.1      -.-  1.6  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            

06:18:47  37.9628   36.5063       18.5      -.-  1.1  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

05:53:45  37.7742   36.2722        5.2      -.-  1.1  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

05:22:28  36.1273   28.1917        5.0      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           

05:17:21  39.4503   33.0807        7.9      -.-  1.8  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                               

05:12:18  38.3580   37.3717        4.2      -.-  1.6  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

05:07:55  37.7728   36.2398       18.5      -.-  1.4  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      

04:57:43  37.8593   27.1385       25.2      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

04:56:22  37.6747   35.9997       23.1      -.-  1.3  -.-   KUYUBELI-KOZAN (ADANA)                            

04:52:20  38.8325   40.0207       17.6      -.-  1.4  -.-   SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG)                        

04:20:17  40.2927   24.1563        7.6      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        

03:44:32  37.9705   37.4340        3.2      -.-  1.4  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            

03:33:38  39.6242   38.6832        3.8      -.-  1.8  -.-   GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)                         

02:55:58  37.4195   37.1428       12.0      -.-  1.4  -.-   DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

02:54:41  37.4055   37.1118        5.5      -.-  1.9  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

02:23:25  37.6235   35.8588        3.2      -.-  1.1  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           

02:10:36  37.6562   35.8527        7.5      -.-  1.3  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             

02:08:26  35.9400   29.3222        6.1      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           

02:06:33  36.3508   36.0758        1.0      -.-  1.3  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                           

01:26:57  40.1863   31.7970        6.1      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #depremler

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