Rize'de deprem mi oldu? Son depremler! Deprem mi oldu? 15 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Rize'de sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Malatya'da deprem mi oldu? Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 15 Kasım 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...
RİZE'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezi Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
15 KASIM 2024 SON DEPREMLER
2024.11.15 08:19:06 -.- 1.9 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
2024.11.15 07:41:55 -.- 1.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.11.15 07:39:07 -.- 1.3 -.- HACIALI-ERBAA (TOKAT)
2024.11.15 07:16:27 -.- 2.5 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
2024.11.15 07:07:36 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.15 06:48:48 -.- 1.3 -.- KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE)
2024.11.15 06:33:44 -.- 1.5 -.- HACIALI-ERBAA (TOKAT)
2024.11.15 06:32:04 -.- 1.3 -.- SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE)
2024.11.15 06:27:26 -.- 2.0 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
2024.11.15 06:22:53 -.- 3.6 3.7 KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) (2024.11.15 06:22:52)
2024.11.15 06:20:21 -.- 2.5 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
2024.11.15 06:17:21 -.- 1.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.11.15 05:56:07 -.- 1.4 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.11.15 05:36:56 -.- 1.6 -.- ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA)
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi