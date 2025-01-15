Son depremler! Deprem mi oldu? 15 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:01

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Ocak'ta meydana gelen depremler...

15 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.15 07:24:07 39.3120 27.5512 7.7 -.- 1.6 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)

2025.01.15 07:09:26 38.0260 38.2035 5.4 -.- 1.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2025.01.15 06:10:44 39.5063 37.3252 11.1 -.- 1.2 -.- YENIKERVANSARAY-(SIVAS)

2025.01.15 06:07:37 39.9948 38.9988 10.8 -.- 1.8 -.- YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN)

2025.01.15 06:07:22 39.9983 39.0265 14.0 -.- 1.3 -.- KAMBERAGA-REFAHIYE (ERZINCAN)

2025.01.15 05:58:45 37.4643 37.0002 6.1 -.- 3.2 3.3 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)

2025.01.15 05:41:05 38.9577 26.2683 5.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2025.01.15 05:20:25 38.5045 38.1490 15.6 -.- 1.2 -.- KIRKPINAR-(MALATYA)

2025.01.15 05:13:31 36.7387 36.3717 7.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINOBA-HASSA (HATAY)

2025.01.15 04:20:07 39.1070 40.1167 4.2 -.- 1.4 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)

2025.01.15 04:19:06 37.8173 36.6295 9.1 -.- 1.0 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)

2025.01.15 03:40:23 39.4548 40.0242 5.0 -.- 1.4 -.- HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI)

2025.01.15 03:40:19 40.8008 31.5035 10.0 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2025.01.15 03:33:35 35.7408 25.4637 17.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2025.01.15 03:10:31 35.5975 26.6895 6.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2025.01.15 02:59:20 38.1390 37.8125 5.5 -.- 2.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.01.15 02:52:37 40.0772 31.7232 5.3 -.- 1.8 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)

2025.01.15 02:47:56 37.4032 36.9530 3.3 -.- 1.4 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2025.01.15 02:27:49 37.6018 35.4447 10.5 -.- 1.2 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

2025.01.15 01:53:00 40.2060 31.6715 9.1 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)

2025.01.15 01:30:26 38.5528 37.4757 4.9 -.- 1.2 -.- DARENDE (MALATYA)

2025.01.15 00:47:56 36.9285 27.7815 4.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.15 00:38:03 38.1348 36.1922 5.0 -.- 2.1 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)

2025.01.15 00:33:57 38.1103 37.2395 4.8 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2025.01.15 00:11:19 37.9165 28.7415 27.1 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)