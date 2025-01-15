Son depremler! Deprem mi oldu? 15 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 15 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 15 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Ocak'ta meydana gelen depremler...

15  OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.15 07:24:07  39.3120   27.5512        7.7      -.-  1.6  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                        

2025.01.15 07:09:26  38.0260   38.2035        5.4      -.-  1.2  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

2025.01.15 06:10:44  39.5063   37.3252       11.1      -.-  1.2  -.-   YENIKERVANSARAY-(SIVAS)                           

2025.01.15 06:07:37  39.9948   38.9988       10.8      -.-  1.8  -.-   YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN)                   

2025.01.15 06:07:22  39.9983   39.0265       14.0      -.-  1.3  -.-   KAMBERAGA-REFAHIYE (ERZINCAN)                     

2025.01.15 05:58:45  37.4643   37.0002        6.1      -.-  3.2  3.3   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        

2025.01.15 05:41:05  38.9577   26.2683        5.9      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2025.01.15 05:20:25  38.5045   38.1490       15.6      -.-  1.2  -.-   KIRKPINAR-(MALATYA)                               

2025.01.15 05:13:31  36.7387   36.3717        7.0      -.-  1.5  -.-   ZEYTINOBA-HASSA (HATAY)                           

2025.01.15 04:20:07  39.1070   40.1167        4.2      -.-  1.4  -.-   HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)                     

2025.01.15 04:19:06  37.8173   36.6295        9.1      -.-  1.0  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          

2025.01.15 03:40:23  39.4548   40.0242        5.0      -.-  1.4  -.-   HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI)                       

2025.01.15 03:40:19  40.8008   31.5035       10.0      -.-  1.7  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  

2025.01.15 03:33:35  35.7408   25.4637       17.7      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2025.01.15 03:10:31  35.5975   26.6895        6.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

2025.01.15 02:59:20  38.1390   37.8125        5.5      -.-  2.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2025.01.15 02:52:37  40.0772   31.7232        5.3      -.-  1.8  -.-   CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)                        

2025.01.15 02:47:56  37.4032   36.9530        3.3      -.-  1.4  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

2025.01.15 02:27:49  37.6018   35.4447       10.5      -.-  1.2  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            

2025.01.15 01:53:00  40.2060   31.6715        9.1      -.-  2.2  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                        

2025.01.15 01:30:26  38.5528   37.4757        4.9      -.-  1.2  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 

2025.01.15 00:47:56  36.9285   27.7815        4.1      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2025.01.15 00:38:03  38.1348   36.1922        5.0      -.-  2.1  -.-   GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)                        

2025.01.15 00:33:57  38.1103   37.2395        4.8      -.-  1.2  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

2025.01.15 00:11:19  37.9165   28.7415       27.1      -.-  1.4  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       


Etiketler: #deprem mi oldu #Son depremler #deprem

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