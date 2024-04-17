Son depremler! Deprem mi oldu? 17 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:28

Güncelleme: 17.04.2024 - 09:28

Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 17 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 17 Nisan 2024 Çarşamba günü meydana gelen depremler...

17 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:42:42 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:49:43 -.- 2.2 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG)

07:27:48 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

07:13:14 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

07:09:43 -.- 2.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

06:39:07 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

06:14:50 -.- 1.4 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)

06:06:42 -.- 1.3 -.- DEGIRMENTAS-SARIZ (KAYSERI)

06:03:35 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:00:33 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:21:48 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

04:01:08 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN

03:49:39 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

03:42:18 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

03:33:24 -.- 2.0 -.- OKCULAR-KOVANCILAR (ELAZIG)

03:29:28 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:17:35 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:11:18 -.- 2.0 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

02:49:49 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

02:44:35 -.- 1.7 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

02:12:23 -.- 1.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

01:32:23 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)

01:27:59 -.- 2.1 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL)

00:52:46 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

00:25:04 -.- 2.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:09:48 -.- 4.3 4.3 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)