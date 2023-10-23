Son depremler! Deprem mi oldu? 23 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 23 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Ekim'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 23 Ekim'ta meydana gelen depremler...
23 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
09:07:30 -.- 1.8 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
09:05:17 -.- 3.9 4.0 IRAN
08:57:09 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
08:55:55 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
08:41:43 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
08:36:19 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
08:01:21 -.- 3.1 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:38:27 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:32:11 -.- 2.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
07:08:43 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:55:44 -.- 2.3 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
06:24:50 -.- 3.3 3.2 IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
06:17:23 -.- 1.6 -.- IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA)
06:04:57 -.- 2.9 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)
05:59:14 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
05:56:35 -.- 1.4 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)
05:53:34 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:19:08 -.- 2.9 -.- MEHMETLER-TIRE (IZMIR)
05:01:41 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
04:58:08 -.- 1.8 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)
04:21:39 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA)
04:15:07 -.- 2.6 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
03:58:59 -.- 1.7 -.- KULU (KONYA)
03:53:10 -.- 3.1 3.1 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:52:43 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:26:13 -.- 1.6 -.- KAGILCIK-KARAMANLI (BURDUR)
03:22:37 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:11:47 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:10:20 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:05:23 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:56:17 -.- 2.1 -.- KULU (KONYA)
02:53:58 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
02:52:51 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:49:29 -.- 1.5 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)
02:44:20 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:43:51 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
02:41:40 -.- 1.4 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)
02:32:29 -.- 1.8 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
02:22:29 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:18:46 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:06:31 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:02:31 -.- 1.8 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)
01:58:29 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
01:54:19 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
01:52:58 -.- 1.5 -.- ARIKBASI-BAYINDIR (IZMIR)
01:51:07 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
01:48:07 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:25:54 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:39:04 -.- 1.7 -.- KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN)
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