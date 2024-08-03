Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:31
Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

3 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.03 09:14:47 -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.08.03 08:40:45  -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                          

2024.08.03 08:17:26     -.-  2.4  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                

2024.08.03 06:45:52  -.-  1.1  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                        

2024.08.03 06:20:41   -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.08.03 05:47:08       -.-  1.7  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.08.03 05:05:34     -.-  4.1  4.1   GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)                        

2024.08.03 03:47:04    -.-  1.7  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                         

2024.08.03 02:36:30   -.-  2.2  -.-   BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)                        

2024.08.03 02:02:27   -.-  1.9  -.-   CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)


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