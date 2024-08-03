Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:31

Güncelleme: 03.08.2024 - 09:31

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

3 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.03 09:14:47 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2024.08.03 08:40:45 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2024.08.03 08:17:26 -.- 2.4 -.- TANISIK-(MALATYA)

2024.08.03 06:45:52 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

2024.08.03 06:20:41 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI

2024.08.03 05:47:08 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.03 05:05:34 -.- 4.1 4.1 GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)

2024.08.03 03:47:04 -.- 1.7 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)

2024.08.03 02:36:30 -.- 2.2 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)

2024.08.03 02:02:27 -.- 1.9 -.- CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)