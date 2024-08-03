Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
3 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2024.08.03 09:14:47 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2024.08.03 08:40:45 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2024.08.03 08:17:26 -.- 2.4 -.- TANISIK-(MALATYA)
2024.08.03 06:45:52 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
2024.08.03 06:20:41 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
2024.08.03 05:47:08 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.03 05:05:34 -.- 4.1 4.1 GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
2024.08.03 03:47:04 -.- 1.7 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
2024.08.03 02:36:30 -.- 2.2 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
2024.08.03 02:02:27 -.- 1.9 -.- CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)
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