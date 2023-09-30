Son depremler! Deprem mi oldu? 30 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 11:03
Son depremler! Deprem mi oldu? 30 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 30 Eylül'ta meydana gelen depremler...

30 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.09.30 10:48:44  37.8467   37.5783        5.0      -.-  2.8  -.-   CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)                      

2023.09.30 10:28:19  37.7518   36.4612        5.0      -.-  3.2  3.2   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                

2023.09.30 10:13:03  37.9848   27.1187        7.3      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.09.30 09:36:28  37.8815   27.5592        4.7      -.-  1.4  -.-   KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)                    

2023.09.30 09:23:45  38.1488   38.3970        5.0      -.-  2.7  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

2023.09.30 09:16:35  37.8165   36.3952        4.9      -.-  2.6  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     

2023.09.30 08:57:26  38.3225   37.7502        5.0      -.-  1.8  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           

2023.09.30 08:23:57  38.4043   27.2235       12.2      -.-  1.9  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           

2023.09.30 08:18:18  36.7625   33.7795        9.1      -.-  2.7  -.-   KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)                         

2023.09.30 07:32:15  37.8883   36.6408        5.2      -.-  1.7  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

2023.09.30 07:19:40  40.0612   28.3027        4.8      -.-  1.6  -.-   OCAKLI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                   

2023.09.30 07:18:47  37.2030   37.0368        5.3      -.-  1.5  -.-   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     

2023.09.30 07:17:18  35.8557   28.5918       18.3      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

2023.09.30 07:08:58  34.4852   23.4315       16.3      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2023.09.30 06:48:21  36.0715   28.8243       12.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

2023.09.30 06:35:48  38.0865   37.3910        7.8      -.-  1.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2023.09.30 05:59:18  35.0403   33.4018        6.1      -.-  2.4  -.-   KIBRIS-LEFKOSA                                    

2023.09.30 05:23:35  37.8672   24.1350       13.2      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        

2023.09.30 05:07:06  38.0490   36.4227        5.0      -.-  2.1  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2023.09.30 05:03:28  38.0148   36.4087        5.0      -.-  2.5  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.09.30 05:00:36  35.0408   33.3773        2.9      -.-  2.8  -.-   KIBRIS-LEFKOSA                                    

2023.09.30 04:56:38  37.1305   36.1565        7.4      -.-  2.8  -.-   YENIKOY-(OSMANIYE)                                

2023.09.30 04:52:40  38.0448   36.4207        5.0      -.-  1.8  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2023.09.30 04:42:45  34.7467   33.3985        9.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

2023.09.30 04:35:58  35.7997   36.0048       21.0      -.-  1.5  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      

2023.09.30 04:32:41  37.8800   36.2877        5.9      -.-  2.2  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2023.09.30 04:24:35  38.1012   36.5828        2.3      -.-  3.2  3.2   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.09.30 04:06:27  40.7610   27.4545       15.4      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2023.09.30 04:05:21  36.7433   33.8017        6.6      -.-  2.5  -.-   KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)                         

2023.09.30 03:55:56  37.8407   27.0162        5.3      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.09.30 03:55:56  37.2022   36.9962        6.6      -.-  1.2  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

2023.09.30 03:28:03  37.1930   37.0063        4.9      -.-  1.1  -.-   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     

2023.09.30 03:24:48  38.6047   27.2418       16.6      -.-  1.0  -.-   KARAORMAN-MENEMEN (IZMIR)                         

2023.09.30 02:45:06  38.0610   37.7345        7.7      -.-  1.8  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2023.09.30 02:42:20  37.3882   37.2468       13.8      -.-  1.5  -.-   SALMANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2023.09.30 02:40:23  38.0680   37.3827        9.6      -.-  1.7  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2023.09.30 02:29:06  37.7345   36.2533       10.5      -.-  2.0  -.-   OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.09.30 01:56:19  41.7532   44.2838       29.1      -.-  1.8  -.-   GURCISTAN                                         

2023.09.30 01:51:41  39.0383   28.4123        4.0      -.-  0.7  -.-   GUNESLI-GORDES (MANISA)                           

2023.09.30 01:46:51  37.4162   37.1972       12.1      -.-  1.5  -.-   SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2023.09.30 01:39:29  36.7997   29.0455       20.4      -.-  0.8  -.-   KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA)                        

2023.09.30 01:21:04  38.1480   38.5272        5.0      -.-  1.7  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2023.09.30 01:13:33  37.5458   35.3113       22.7      -.-  0.9  -.-   KABASAKAL-ALADAG (ADANA)                          

2023.09.30 00:11:23  38.0340   42.8043        4.4      -.-  2.1  -.-   GUNEYYAMAC-BAHCESARAY (VAN)                       

2023.09.30 00:02:49  38.0368   38.2130       10.1      -.-  1.3  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                 


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