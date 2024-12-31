Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 31 Aralık 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 31 Aralık'da meydana gelen depremler...
31 ARALIK'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2024.12.31 08:41:18 -.- 2.1 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS)
2024.12.31 07:39:26 -.- 1.5 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.12.31 06:58:32 -.- 1.3 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.12.31 06:49:26 -.- 2.0 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)
2024.12.31 06:42:39 -.- 1.5 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
2024.12.31 06:15:06 -.- 3.1 3.1 TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG)
2024.12.31 05:54:03 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.12.31 05:53:06 -.- 1.6 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
2024.12.31 05:37:14 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.12.31 05:33:11 -.- 1.2 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)
2024.12.31 05:12:24 -.- 0.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.31 04:56:35 -.- 1.4 -.- ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA)
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Ünlü AVM için acil yıkım kararı
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- MTV zammı belli oldu!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- Saray'dan Öcalan'ın mesajına ilk yorum
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Kadıköy'de 'yılbaşı partisi' hazırlığına baskın!