Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 11:50
Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Kasım'da meydana gelen depremler...

4 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.11.04 11:34:32  37.0523   35.7598       20.2      -.-  1.4  -.-   BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA)                        

2023.11.04 10:24:17  38.8842   27.7088        1.9      -.-  1.5  -.-   MECIDIYE-AKHISAR (MANISA)                         

2023.11.04 09:30:45  38.0070   36.4878        8.2      -.-  2.2  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            

2023.11.04 07:53:56  36.6733   36.3338        5.8      -.-  1.5  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       

2023.11.04 06:52:30  38.4898   40.2555        8.5      -.-  2.1  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            

2023.11.04 06:22:00  37.8653   36.5830        7.4      -.-  1.9  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        

2023.11.04 05:43:30  40.2072   31.7697        7.6      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2023.11.04 05:33:08  38.0195   36.4388        4.5      -.-  2.5  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.11.04 05:23:03  38.1348   42.6760        5.0      -.-  1.8  -.-   CICEKLI-BAHCESARAY (VAN)                          

2023.11.04 04:59:55  38.3413   28.3153        8.9      -.-  1.6  -.-   KARADAG-ALASEHIR (MANISA)                         

2023.11.04 04:44:36  37.8407   36.1093        5.0      -.-  1.5  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2023.11.04 03:52:45  38.1375   36.7250        3.9      -.-  2.0  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.11.04 03:37:20  39.0842   25.9827        5.6      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2023.11.04 03:17:58  38.5570   37.2963        5.0      -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.11.04 03:09:28  39.4848   33.0533        6.6      -.-  1.1  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                               

2023.11.04 02:50:19  39.0733   26.0047        9.0      -.-  4.1  3.8   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2023.11.04 02:48:09  38.3577   36.4235        5.4      -.-  1.8  -.-   KAMER-SARIZ (KAYSERI)                             

2023.11.04 02:22:33  35.4967   27.2415        5.0      -.-  3.3  3.4   AKDENIZ                                           

2023.11.04 01:28:34  39.3977   27.9027       16.7      -.-  1.7  -.-   DEDEBURNU-(BALIKESIR)                             

2023.11.04 00:36:11  38.4382   37.4707        8.3      -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2023.11.04 00:18:48  37.0635   28.9212       12.7      -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2023.11.04 00:12:10  36.0285   35.9240       11.7      -.-  2.1  -.-   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                           

2023.11.04 00:09:41  38.1828   37.8425        8.1      -.-  1.1  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)     


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