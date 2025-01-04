Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Ocak'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Ocak'ta meydana gelen depremler...

4 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.04 07:51:35 -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)        

2025.01.04 07:27:05  -.-  1.9  -.-   HACILI-SALIHLI (MANISA)           

2025.01.04 06:52:41     -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)          

2025.01.04 06:51:42    -.-  2.2  -.-   KARAGOZ-(MALATYA)                 

2025.01.04 06:41:58    -.-  1.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)   

2025.01.04 06:22:06  -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                           

2025.01.04 05:44:28    -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)             

2025.01.04 05:28:16   -.-  2.2  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI        

2025.01.04 04:27:55   -.-  1.9  -.-   KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA)          

2025.01.04 04:21:12  -.-  1.0  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)      

2025.01.04 03:45:21    -.-  1.3  -.-   KOSEALI-SALIHLI (MANISA)          

2025.01.04 03:39:35   -.-  1.2  -.-   NARLICA-BERGAMA (IZMIR)        


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