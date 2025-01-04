Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Ocak'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Ocak'ta meydana gelen depremler...
4 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.01.04 07:51:35 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2025.01.04 07:27:05 -.- 1.9 -.- HACILI-SALIHLI (MANISA)
2025.01.04 06:52:41 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2025.01.04 06:51:42 -.- 2.2 -.- KARAGOZ-(MALATYA)
2025.01.04 06:41:58 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.01.04 06:22:06 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2025.01.04 05:44:28 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2025.01.04 05:28:16 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2025.01.04 04:27:55 -.- 1.9 -.- KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA)
2025.01.04 04:21:12 -.- 1.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.01.04 03:45:21 -.- 1.3 -.- KOSEALI-SALIHLI (MANISA)
2025.01.04 03:39:35 -.- 1.2 -.- NARLICA-BERGAMA (IZMIR)
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