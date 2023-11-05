Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 09:09
Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Kasım'da meydana gelen depremler...

5 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:39:10  -.-  2.2  -.-   ELMADAG (ANKARA)                       

08:09:07  -.-  1.4  -.-   YESILKOY-DORTYOL (HATAY)               

07:55:02  -.-  2.1  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

07:42:58  -.-  1.5  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)          

07:25:20  -.-  1.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)        

06:50:20  -.-  1.3  -.-   SANCAKLI-MENDERES (IZMIR)              

06:30:00  -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

05:54:08  -.-  1.6  -.-   KANLIPINAR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)      

05:50:01  -.-  1.1  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)      

05:44:16  -.-  1.2  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

05:12:28  -.-  1.5  -.-   ARTICAK-ODEMIS (IZMIR)                 

05:00:44  -.-  1.7  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                       

04:28:48  -.-  1.0  -.-   SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANIYE)           

03:45:31  -.-  1.2  -.-   POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)         

03:25:43  -.-  1.4  -.-   BULANIK-(KAHRAMANMARAS)                

02:57:49  -.-  1.1  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)       

02:41:31  -.-  1.5  -.-   KIZILYER-FEKE (ADANA)                  

02:33:49  -.-  1.7  -.-   BADEMLI-DIKILI (IZMIR)                 

01:57:03  -.-  1.3  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                   

01:29:01  -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)               

00:55:23  -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)          

00:52:45  -.-  2.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)       

00:14:08  -.-  2.5  -.-   KURKCU-BOR (NIGDE)     


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