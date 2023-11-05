Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Kasım'da meydana gelen depremler...
5 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:39:10 -.- 2.2 -.- ELMADAG (ANKARA)
08:09:07 -.- 1.4 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY)
07:55:02 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
07:42:58 -.- 1.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
07:25:20 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:50:20 -.- 1.3 -.- SANCAKLI-MENDERES (IZMIR)
06:30:00 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:54:08 -.- 1.6 -.- KANLIPINAR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)
05:50:01 -.- 1.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:44:16 -.- 1.2 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:12:28 -.- 1.5 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR)
05:00:44 -.- 1.7 -.- ARMUTLU (YALOVA)
04:28:48 -.- 1.0 -.- SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
03:45:31 -.- 1.2 -.- POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)
03:25:43 -.- 1.4 -.- BULANIK-(KAHRAMANMARAS)
02:57:49 -.- 1.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
02:41:31 -.- 1.5 -.- KIZILYER-FEKE (ADANA)
02:33:49 -.- 1.7 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR)
01:57:03 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
01:29:01 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:55:23 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:52:45 -.- 2.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
00:14:08 -.- 2.5 -.- KURKCU-BOR (NIGDE)
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