Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:21
Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Kasım'da meydana gelen depremler...

6 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.11.06  -.-  1.9  -.-   GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)          

2023.11.06  -.-  2.0  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)     

2023.11.06  -.-  3.1  2.9   MESCICELE-(BOLU)                   

2023.11.06  -.-  3.2  3.3   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)       

2023.11.06  -.-  1.7  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)      

2023.11.06  -.-  2.2  -.-   CANKURTARAN-BULANIK (MUS)          

2023.11.06  -.-  3.4  3.5   SAGINLI-HIZAN (BITLIS)             

2023.11.06  -.-  2.6  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)          

2023.11.06  -.-  1.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                 

2023.11.06  -.-  1.7  -.-   MESELI-(ELAZIG)                    

2023.11.06  -.-  1.4  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                 

2023.11.06  -.-  2.9  -.-   GOKCELI-ADAKLI (BINGOL)            

2023.11.06  -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)      

2023.11.06  -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)     

2023.11.06  -.-  1.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                   

2023.11.06  -.-  2.5  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)          

2023.11.06  -.-  1.5  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)  


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