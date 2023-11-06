Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:21

Güncelleme: 06.11.2023 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Kasım'da meydana gelen depremler...

6 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.11.06 -.- 1.9 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)

2023.11.06 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.11.06 -.- 3.1 2.9 MESCICELE-(BOLU)

2023.11.06 -.- 3.2 3.3 ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.11.06 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.11.06 -.- 2.2 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS)

2023.11.06 -.- 3.4 3.5 SAGINLI-HIZAN (BITLIS)

2023.11.06 -.- 2.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2023.11.06 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.11.06 -.- 1.7 -.- MESELI-(ELAZIG)

2023.11.06 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.11.06 -.- 2.9 -.- GOKCELI-ADAKLI (BINGOL)

2023.11.06 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.11.06 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.11.06 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA)

2023.11.06 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2023.11.06 -.- 1.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)