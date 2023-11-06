Depremzedeler sokağa atıldı!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 03:00

Üç yıl önce İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 100’e yakın aile İzmir Valiliği ve AFAD tarafından kurulan Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi.

30 Eylül itibarıyla konteynerleri boşaltmayan depremzedelere tahliye için verilen süre dolunca 20 gün önce konteyner kentin elektrikleri kesildi. Geçen hafta ise AFAD, yetkileri olmadığı halde merkezin su vanalarını keserek aileleri hem elektriksiz hem susuz bıraktı.

AFAD KAYITLARI SİLDİ

Depremzedelere psikolojik baskı yapan AFAD, bu kez de barınma merkezinden dışarı çıkan biri engelli üç ailenin konteynerine girerek eşyalarını dışarı attı. Ailere de tekrar giremeyeceklerini ve AFAD’ın sistemden kayıtlarını sildiğini söyledi. Dışarda kalan aileler seslerini duyuramayınca tanıdıklarının yanına gitmek zorunda kaldı. Çocukları ile sokağa bırakılan aileler tepki gösterdi. Devletin kendilerine sahip çıkmasını isteyen depremzede Fatma Alan, “Çocuğumun ders kitapları ve kıyafetleri konteynerde kaldı. Almamıza izin vermiyorlar” dedi. Diğer yandan konteynerde kalan depremzedelerin bugün polis zoru ile çıkarılacağı açıklandı.