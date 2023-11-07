Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:24

Güncelleme: 07.11.2023 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Kasım'da meydana gelen depremler...

7 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:48:09 -.- 1.6 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:22:35 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

06:56:54 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN)

06:18:02 -.- 2.0 -.- YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA)

06:17:16 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:12:42 -.- 1.6 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)

06:10:21 -.- 2.1 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

05:36:43 -.- 2.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:06:06 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:01:46 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:56:55 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:48:31 -.- 1.4 -.- KORPECAYIR-ELESKIRT (AGRI)

04:46:45 -.- 1.6 -.- BULUTOGLU-(KAHRAMANMARAS)

04:22:23 -.- 1.9 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)

04:10:20 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

04:02:18 -.- 1.1 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)

03:57:00 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU)

03:44:39 -.- 2.0 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)

03:28:35 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA)

03:14:01 -.- 1.0 -.- TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:01:19 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:36:27 -.- 2.9 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS)

02:01:15 -.- 2.4 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI)

01:36:47 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)

01:15:53 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

00:22:29 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)