Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Kasım'da meydana gelen depremler...
7 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:48:09 -.- 1.6 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:22:35 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
06:56:54 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN)
06:18:02 -.- 2.0 -.- YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA)
06:17:16 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:12:42 -.- 1.6 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)
06:10:21 -.- 2.1 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
05:36:43 -.- 2.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:06:06 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:01:46 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:56:55 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:48:31 -.- 1.4 -.- KORPECAYIR-ELESKIRT (AGRI)
04:46:45 -.- 1.6 -.- BULUTOGLU-(KAHRAMANMARAS)
04:22:23 -.- 1.9 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
04:10:20 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:02:18 -.- 1.1 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
03:57:00 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU)
03:44:39 -.- 2.0 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
03:28:35 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA)
03:14:01 -.- 1.0 -.- TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:01:19 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:36:27 -.- 2.9 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS)
02:01:15 -.- 2.4 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI)
01:36:47 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
01:15:53 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
00:22:29 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
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