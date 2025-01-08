Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:16

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ocak'ta meydana gelen depremler...

8 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:55:42  -.-  1.5  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                   

08:47:51   -.-  1.5  -.-   YENICE-GELENDOST (ISPARTA)                       

08:39:49  -.-  2.5  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                   

08:31:35   -.-  1.2  -.-   CELEP-KULU (KONYA)                               

08:22:30  -.-  1.8  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

08:11:34   -.-  2.2  -.-   KARACAKAS-SOMA (MANISA)                          

07:53:52  -.-  1.9  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

07:11:10   -.-  2.5  -.-   GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

06:47:33   -.-  2.1  -.-   YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA)                     

05:58:36   -.-  1.3  -.-   KONAKLI-SEFAATLI (YOZGAT)                        

05:55:50  -.-  1.8  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                           

05:30:43   -.-  1.6  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

05:05:31  -.-  1.9  -.-   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                     

04:51:54   -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                               

04:43:08   -.-  2.5  -.-   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                     

04:30:01   -.-  4.5  4.5   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                     

03:48:35    -.-  2.2  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

03:43:19    -.-  2.1  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

03:19:01  -.-  1.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

03:18:30   -.-  1.7  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

03:08:13    -.-  1.8  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

01:43:50  -.-  2.0  -.-   YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA)                      

01:19:36   -.-  1.6  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                           

00:51:34   -.-  1.6  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                       

00:01:03    -.-  1.3  -.-   ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)            


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler
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