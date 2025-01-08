Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:16

Güncelleme: 08.01.2025 - 09:16

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ocak'ta meydana gelen depremler...

8 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:55:42 -.- 1.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

08:47:51 -.- 1.5 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA)

08:39:49 -.- 2.5 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

08:31:35 -.- 1.2 -.- CELEP-KULU (KONYA)

08:22:30 -.- 1.8 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

08:11:34 -.- 2.2 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)

07:53:52 -.- 1.9 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:11:10 -.- 2.5 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:47:33 -.- 2.1 -.- YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA)

05:58:36 -.- 1.3 -.- KONAKLI-SEFAATLI (YOZGAT)

05:55:50 -.- 1.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)

05:30:43 -.- 1.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:05:31 -.- 1.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)

04:51:54 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

04:43:08 -.- 2.5 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)

04:30:01 -.- 4.5 4.5 TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)

03:48:35 -.- 2.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:43:19 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:19:01 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:18:30 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:08:13 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

01:43:50 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA)

01:19:36 -.- 1.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)

00:51:34 -.- 1.6 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)

00:01:03 -.- 1.3 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)