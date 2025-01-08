Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ocak'ta meydana gelen depremler...
8 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:55:42 -.- 1.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
08:47:51 -.- 1.5 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
08:39:49 -.- 2.5 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
08:31:35 -.- 1.2 -.- CELEP-KULU (KONYA)
08:22:30 -.- 1.8 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
08:11:34 -.- 2.2 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)
07:53:52 -.- 1.9 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:11:10 -.- 2.5 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:47:33 -.- 2.1 -.- YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA)
05:58:36 -.- 1.3 -.- KONAKLI-SEFAATLI (YOZGAT)
05:55:50 -.- 1.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
05:30:43 -.- 1.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:05:31 -.- 1.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
04:51:54 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
04:43:08 -.- 2.5 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
04:30:01 -.- 4.5 4.5 TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
03:48:35 -.- 2.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:43:19 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
03:19:01 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
03:18:30 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:08:13 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
01:43:50 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA)
01:19:36 -.- 1.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
00:51:34 -.- 1.6 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
00:01:03 -.- 1.3 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
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