Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 27 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 27 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:36
Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 27 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 27 Temmuz'da meydana gelen depremler...

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü,Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 08.38'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin yerin 24 kilometre derinliğinde yaşandığını aktarıldı.

27 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

 09:14:58 -.-  1.3  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

 09:03:32 -.-  1.5  -.-   SERIFLI-KOZAN (ADANA)                            

 08:53:13 -.-  2.3  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

 08:50:48 -.-  1.8  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                         

 08:38:26 -.-  3.4  3.5   KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY)                      

 08:30:47 -.-  1.9  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

 08:28:15 -.-  1.2  -.-   OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

 07:52:02 -.-  2.9  -.-   CURUKLU-KOZAN (ADANA)                            

 07:31:13 -.-  1.8  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                       

 07:23:13 -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

 06:48:58 -.-  2.8  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                           

 06:22:05 -.-  2.2  -.-   KORUCUK-(SANLIURFA)                              

 06:18:42 -.-  1.8  -.-   FERHATLI-KOZAN (ADANA)                           

 06:04:07 -.-  2.1  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

 05:46:21 -.-  1.6  -.-   YANALERIK-KOZAN (ADANA)                          

 04:13:56 -.-  2.0  -.-   OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)                          

 04:12:44 -.-  1.0  -.-   ANDIL-KOZAN (ADANA)                              

 04:00:26 -.-  1.8  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

 03:57:59 -.-  1.5  -.-   KOCYAZI-FEKE (ADANA)                             

 03:50:48 -.-  1.7  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

 03:49:05 -.-  1.8  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                          

 03:45:35 -.-  1.6  -.-   EKINYAZI-CEYHAN (ADANA)                          

 03:33:12 -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

 03:16:18 -.-  1.1  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                           

 02:35:45 -.-  1.9  -.-   ZEYTIN-(MUGLA)                                   

 02:29:52 -.-  1.6  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

 02:26:32 -.-  1.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

 02:24:02 -.-  2.9  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

 02:21:24 -.-  1.2  -.-   KARANEBILI-KOZAN (ADANA)                         

 02:10:40 -.-  1.4  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

 01:57:23 -.-  1.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

 01:36:53 -.-  1.5  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

 01:28:25 -.-  1.9  -.-   PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)                        

 01:27:09 -.-  1.9  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

 01:09:59 -.-  1.6  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                       

 00:19:47 -.-  1.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)      


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