Son dönemin tartışma konusu olan 'Normal Doğum Eylem Planı’nda neler var?

Yayınlanma: 27.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 07:48

Futbolcuların taşıdığı “Doğal olan normal doğum” pankartıyla ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarıyla tekrar tartışma konusu olan Normal Doğum Eylem Planı, 2024’ün ekim ayında başlatıldı. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan eylem planına göre; 2025 yılı sonuna kadar sezaryen oranlarının yüzde 5 düşürülmesi hedefliyor. Bu kapsamda konunun sağlık temalı tüm kongrelerde gündeme getirileceği belirtiliyor.

Planda, kampanya çerçevesinde 10 Temmuz’a kadar her hafta en az bir gün gebe ile gebe yakınlarına “doğal olan normal doğum” bilgilendirmleri yapılacağı ve 2025 yılı sonuna kadar tüm gebelere bir ebe tarafından birebir takip yapılacağı kaydediliyor. Planda yine 10 Temmuz’a kadar konuyla ilgili yerel televizyon ve radyo programlarına kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının, ebelerin ve “normal doğum yapmış” ünlülerin davet edilmesinin sağlanacağı aktarılıyor. Planın sürekli hedefleri arasında ise Robson sınıflamasında sezaryen oranları yüksek bulunan hekimlere mektup gönderilmesi ve yüz yüze görüşmeler yapılmasının sağlanması yer alıyor. Ayrıca planda, illerde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin fotoğraf ve videolar eşliğinde 10 Temmuz’a kadar haftalık olarak Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği internet adresine gönderileceği belirtiliyor.

‘HEKİM VE ANNE KARAR VERMELİ’

İktidarın bu eylem planını Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, asıl sorunun bakanlıklardan gelen açıklamalarda olduğunu vurguladı. Bakanın yaptığı “Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz” gibi açıklamalara değinen Yaman, “Ülkede her şey tuhaf bir noktaya geldi. Bir hekim olan birinin bunları dediğine inanamıyorum. Vajinal doğum, anne ve hekimin birlikte vereceği bir karardır. Normal doğum bütün dünyada teşvik edilir. Ancak böyle zoraki şekillerde olmaz. Halkı bilinçlendirirken kadının ‘Normal doğum yapmıyorsam kötü bir şey yapıyorum’ hissine sokulmaması lazım. Sağlık Bakanlığı bunları sağlamalı. Hep vurgulamamız gereken nokta: Normal doğum veya sezeryan kararı, ne sadece kadının ne de sadece hekimin, kadın ve hekimin birlikte alacağı bir karardır” ifadelerini kullandı.