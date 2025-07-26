Son durumu Bakan Yumaklı paylaştı: 5 kentte orman yangını!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler Karapınar Mahallesi'ne ulaşırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

VALİ AKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangına müdahalenin karadan devam ettiğini, kısa sürede havadan müdahalenin de başlayacağını söyledi.

Emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede olduğunu belirten Aktaş, "Rüzgar biraz fazla. Vatandaşın teyakkuzda olması, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Aktaş, Yalova ve Bursa'dan takviye talep ettiklerini, Sakarya'dan da takviye olacağını kaydetti.

BURSA

Bursa'nın Orhaneli ve Gürsu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orhaneli'ne bağlı Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın sonucu dumanların Orhaneli-Harmancık kara yolunu tehdit etmesi nedeniyle, jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.

Gürsu İpekyolu Mahallesi Gürsu TOKİ Konutları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

UŞAK

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve 412 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Ketenlik köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.

2 MAHALLE VE 1 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin bölgedeki tahliye işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca da karadan sürdürülüyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

YUMAKLI: BUGÜN 76 YANGINLA MÜCADELE ETTİK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın son açıklamaları ise şu şekilde:

"Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik.

Ankara Eymir yangınının kontrol altına alındı, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alındı."