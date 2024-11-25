Son kullanma tarihi geçen yaklaşık 19 bin ürüne el konuldu

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş 18 bin 994 ürüne el konuldu.

Son kullanma tarihi geçen yaklaşık 19 bin ürüne el konuldu
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:42

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığı için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce bir işyerinde yapılan denetimde, 11 kalemde 18 bin 994 son kullanma tarihi geçmiş çeşitli ürüne imha edilmek üzere el konuldu. İşyeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını korumanın öncelikli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Denetimlerimiz aralıksız sürecek ve bu tür ihmallere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan da gıda alışverişlerinde ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmelerini rica ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #gaziantep #son kullanma tarihi #ürün

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