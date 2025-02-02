Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in torunu Osman Rifat İbrahim, Madrid'de öldü

Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin’in torunu Osman Rifat İbrahim hayatını kaybetti. Madrid'de ölen İbrahim'in, İsviçre'de babası Prens Amr İbrahim’in mezarına defnedileceği öğrenildi.

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in torunu Osman Rifat İbrahim, Madrid'de öldü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 11:54

Osmanlı ve Kavalalı Hanedanı mensubu olan Osman Rifat İbrahim 73 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu İspanya'nın başkenti Madrid'de hayatını kaybetti.

Osman Rifat İbrahim'in cenazesinin İsviçre’nin Lozan kentine götürüleceği ve burada babası Prens Amr İbrahim’in mezarına defnedileceği öğrenildi.

OSMAN RİFAT İBRAHİM KİMDİR?

Kavalalı Hanedanı mensubu bir Mısır prensi olan Sultanzade Osman Rifat İbrahim’in annesi Necla Hibetullah Sultan, son Osmanlı padişahı Sultan Vahîdeddin Han'ın kızlarından Rukiye Sabiha Sultan’ın üçüncü kızıydı.

Necla Hibetullah Sultan’ın babası ise Sultan Abdülaziz’in oğullarından son halife Abdülmecid Efendi’nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi idi.

Sultanzadenin babası Prens Amr İbrahim Kavalalı Hanedanı mensubu olup Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın beşinci kuşak torunuydu.

MADRİD'DE YAŞIYORDU

Sürgün sırasında 1951’de Kahire’de doğan ve hiç evlenmeyen Sultanzade Osman Rifat İbrahim hayatını Madrid’te sürdürüyordu.

Mehmed Ali Paşa ve hanedanının tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 1991 yılında kurduğu Muhammed Ali Kraliyet Enstitüsü’nün (The Royal Institute Mohammed Ali) başkanlığını yürütüyordu.


Etiketler: #Padişah #Osmanlı #Osman Rifat İbrahim

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