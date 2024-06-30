Yayınlanma: 30.06.2024 - 22:53

Güncelleme: 30.06.2024 - 22:53

Kim Milyoner Olmak İster sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yarışmacıya yöneltilen Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? sorusunun cevabı merak edildi. Peki, Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

ISLAHAT FERMANI HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA İLAN EDİLMİŞTİR?

Islahat Fermanı sorusunda şıklar şöyle:

II. Mahmud

Abdülmecid

Abdülaziz

II. Abdülhamid

Islahat Fermanı Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan bir fermandır.