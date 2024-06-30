Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
Kim Milyoner Olmak İster? her hafta Pazar günü yayımlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 30 Haziran tarihli yeni bölüm için ATV ekranları başında yerler alındı. Yarışmaya yöneltilen sorunun cevabı merak edildi. Peki, Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yarışmacıya yöneltilen Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? sorusunun cevabı merak edildi. Peki, Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
ISLAHAT FERMANI HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA İLAN EDİLMİŞTİR?
Islahat Fermanı sorusunda şıklar şöyle:
II. Mahmud
Abdülmecid
Abdülaziz
II. Abdülhamid
Islahat Fermanı Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan bir fermandır.
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