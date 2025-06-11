Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: O il artık 'CHP' diyor

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: O il artık 'CHP' diyor

11.06.2025 20:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: O il artık 'CHP' diyor

ORC Araştırma; Malatya, Adana, Mersin, Antalya ve İzmir'de gerçekleştirdiği genel seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AKP'nin birinci çıktığı Adana'da artık CHP zirvede yer alıyor.

ORC Araştırma, 5 büyükşehirde 8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Malatya'da AKP birinci sırada yer alırken; Adana, Mersin, Antalya ve İzmir'de CHP farkı açtı.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde AKP'nin birinci çıktığı Adana'da CHP'nin birinci sırada yer alması ise dikkat çekti.

İşte anket sonuçları:

İZMİR

CHP: Yüzde 44,5

AKP: Yüzde 21,8

ANTALYA 

CHP: Yüzde 37,8

AKP: Yüzde 26,1

MERSİN

CHP: Yüzde 35,3

AKP: Yüzde 22,4

ADANA

CHP: Yüzde 32,5

AKP: Yüzde 27,4


MALATYA

AKP: Yüzde 37,1

CHP: Yüzde 25

İlgili Konular: #Seçim #ANKET #orc araştırma