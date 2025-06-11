Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: O il artık 'CHP' diyor

ORC Araştırma, 5 büyükşehirde 8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.
Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
Malatya'da AKP birinci sırada yer alırken; Adana, Mersin, Antalya ve İzmir'de CHP farkı açtı.
14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde AKP'nin birinci çıktığı Adana'da CHP'nin birinci sırada yer alması ise dikkat çekti.
İşte anket sonuçları:
İZMİR
CHP: Yüzde 44,5
AKP: Yüzde 21,8
ANTALYA
CHP: Yüzde 37,8
AKP: Yüzde 26,1
MERSİN
CHP: Yüzde 35,3
AKP: Yüzde 22,4
ADANA
CHP: Yüzde 32,5
AKP: Yüzde 27,4
MALATYA
AKP: Yüzde 37,1
CHP: Yüzde 25