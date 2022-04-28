Son seçim anketinden çarpıcı sonuç: Erdoğan'ın durumu rakibine bağlı
Metropoll Araştırma son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, ankete katılanların önemli bir bölümü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya göre karar vereceğini dile getirdi.
Metropoll Araştırma'nın anketine göre halkın yüzde 33'ü, cumhurbaşkanlığı seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, yüzde 34'ü karşısına çıkan rakibe oy verecek. Metropoll Araştırma tarafından Mart ayında yapılan ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı, yoksa onun karşısındaki rakiplerine mi oy verirsiniz?" diye soruldu.
Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 33,4, rakibine oy vereceğini söyleyen oranı ise yüzde 33,7 oldu. Yüzde 28,1'lik kesim ise, "Rakibinin kim olduğuna bağlı" yanıtını verdi.
"Erdoğan'a oy veririm" diyenlerde ocak ayına göre artış olduğu görüldü. Parti tabanına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 26,4'ünün, İYİ Parti seçmeninin yüzde 45,9'unun, "Rakibe bağlı" yanıtını verdiği görüldü.
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