Son seçim anketinden Cumhur İttifakı'na kötü haber: Millet İttifakı önde!
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki can yayında son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa kime oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre, Millet İttifakı'nınCumhur İttifakı'nın önünde olduğu belirtildi.
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki Halk TV'deki Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında son yaptıkları seçim anketinin verilerini paylaştı.
Nisan ayının ilk haftasında bilgisayar destekli telefon yoluyla Türkiye çapında 1500 kişi ile gerçekleştirilen anket İstanbul Ekonomi Araştırma kaynakları ve finansı ile gerçekleştirildi. Partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları şöyle:
- AKP: Yüzde 32
- CHP: Yüzde 25
- İYİ Parti: Yüzde 15
- HDP: Yüzde 11
- MHP: Yüzde 7
Selçuki anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şimdi birkaç trend var ki birkaç aydır devam ediyor. Onlara dikkat çekmek lazım. Şimdi biz araştırmalarımızda hep şuna bakıyoruz. Aynı sonuçları belirli aylarda üst üste alıyor muyuz? Yani trendler oluşuyor mu? İki temel şey var. Birincisi şu, Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı'nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ayda aynı sonuca ulaşmıştık.
Memleket bu ay anketimizde çıkmadı. İki sonuç enteresandı. Yeniden Refah Partisi ankette ikinci ay üst üstte çıktı. Yüzde 0.5 civarında. Zafer Partisi'nin ilk defa anketimizde çıktığını görüyoruz. O da yaklaşık yüzde 0.5 civarında."
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