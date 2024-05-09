Sondaj patlamasında 10. gün: Savcılık soruşturma açtı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:49

Güncelleme: 09.05.2024 - 11:49

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 29 Nisan’da jeotermal tesis kurulumu için yapılan sondaj çalışmaları sırasında meydana gelen patlama 10 gündür kontrol altına alınamadı. 850 metre derinlikte hidrojen sülfür gazının patlaması sonucunda jeotermal su yüksek bir basınçla fışkırırken yetkililer bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Şehirde endişeye neden olan patlama sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı gaz ölçümlerinde riskli bir sonuç çıkmadığı aktarıldı.

Yüksek basınçlı jeotermal su ve gazın sızması, müdahaleyi zorlaştırırken Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada; 1200-1250 metre derinliğinde jeotermal kaynağa ulaşılması ile yeraltında oluşan basınç ile beraber su içerisinde bulunan gazların açığa çıktığı ve havaya dağıldığı aktarılarak, “Çevrenin Taksirle Kirletilmesi suçundan soruşturma başlatılmış olup soruşturma halen devam etmektedir” denildi.

"BASINCIN AZALMASI BEKLENİYOR"

Öte yandan devam eden patlamaların basıncın azalmasıyla sona ermesi beklendiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan jeoloji uzmanları patlamaların kendiliğinden sona ermesini beklemenin uzun sürebileceğini ifade etti. Uzmanlar metrelerce yüksekliğe ulaşan jeotermal suların kontrol altına alınması için ilave sondaj ile müdahale edilmesi önerisinde bulundu.



