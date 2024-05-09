Sondaj patlamasında 10. gün: Savcılık soruşturma açtı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 10 gün önce jeotermal sondajında meydana gelen patlama kontrol altına alınamadı. Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:49
Sondaj patlamasında 10. gün: Savcılık soruşturma açtı
Abone Ol google-news

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 29 Nisan’da jeotermal tesis kurulumu için yapılan sondaj çalışmaları sırasında meydana gelen patlama 10 gündür kontrol altına alınamadı. 850 metre derinlikte hidrojen sülfür gazının patlaması sonucunda jeotermal su yüksek bir basınçla fışkırırken yetkililer bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Şehirde endişeye neden olan patlama sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı gaz ölçümlerinde riskli bir sonuç çıkmadığı aktarıldı. 

Yüksek basınçlı jeotermal su ve gazın sızması, müdahaleyi zorlaştırırken Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada; 1200-1250 metre derinliğinde jeotermal kaynağa ulaşılması ile yeraltında oluşan basınç ile beraber su içerisinde bulunan gazların açığa çıktığı ve havaya dağıldığı aktarılarak, “Çevrenin Taksirle Kirletilmesi suçundan soruşturma başlatılmış olup soruşturma halen devam etmektedir” denildi.

"BASINCIN AZALMASI BEKLENİYOR"

Öte yandan devam eden patlamaların basıncın azalmasıyla sona ermesi beklendiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan jeoloji uzmanları patlamaların kendiliğinden sona ermesini beklemenin uzun sürebileceğini ifade etti. Uzmanlar metrelerce yüksekliğe ulaşan jeotermal suların kontrol altına alınması için ilave sondaj ile müdahale edilmesi önerisinde bulundu.



Denizli haberleri sondaj haberleri jeotermal haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!

Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!
Bozkır şahininin iki yıllık göç rotası… Üç kıtada 48 bin 865 kilometre kanat çırptı!

Bozkır şahininin iki yıllık göç rotası… Üç kıtada 48 bin 865 kilometre kanat çırptı!
İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü

İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü
SGK’nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi

SGK’nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi
Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!

Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!
En zeki çocukların hangi ayda doğduğu açıklandı!

En zeki çocukların hangi ayda doğduğu açıklandı!
BİM şubesinde skandal görüntü!

BİM şubesinde skandal görüntü!
Borsa güne 0,26 puan yükselişle başladı

Borsa güne 0,26 puan yükselişle başladı