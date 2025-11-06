İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi. Peki, Soner Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Soner Yalçın neden ifadeye çağrıldı?

SONER YALÇIN KİMDİR?

Tam ismi Hüseyin Soner Yalçın olan gazeteci, 1 Ocak 1966 yılında Çorum'da dünyaya geldi. Ticaretle uğraşan babası Mehmet Ali Yalçın Horosanlı, ev hanımı olan annesi Cemile Yalçın ise Erzincan Tercanlı'dır.

Hacettepe Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Ardından İdari Bilimler Fakültesi'ne girerek eğitimini tamamladı.

SONER YALÇIN'IN KARİYERİ

Soner Yalçın, 1987 yılında 2000'e Doğru dergisine girerek gazeteciliğe başladı. Bu derginin Ankara bürosunda uzun süre muhabir olarak görev aldı. Kısa sürede başarı yakalayan Yalçın, derginin Ankara İstihbarat Şefliği'nde görev almaya başladı.

1993 yılında günlük gazete olarak çıkan Aydınlık Gazetesine geçti. Birkaç yıl sonra burada haber müdürü oldu. Fakat kısa sürede işinden ayrıldı. Aynı dönem ünü gazeteci Doğan Yurdakul'un Siyah- Beyaz gazetesinde bulundu.

1996 senesinde ise televizyon sektörüne girdi ve Show TV'de çalışmaya başladı. Show TV'nin Ankara bürosunda çalışmaya başladıktan bir süre sonra Star TV'ye geçerek haber müdürlüğü yaptı. Bir dönem CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'le birlikte 5N1K programının ve Oradayım isimli politik belgeselin oluşturulmasında rol oynadı.

Kurtlar Vadisi'nin ilk iki sezonunda konsept danışmanı olarak çalıştı. 2007'den 2012 yılına kadar ise Hürriyet Gazetesinde çalıştı. Bir dönem Odatv'de çalışan Yalçın, günümüzde Sözcü Gazetesinin internet sitesinde yazılar yayımlıyor.

SONER YALÇIN NE ZAMAN TUTUKLANDI

Soner Yalçın, Odatv davası kapsamında 14 Şubat 2011 yılında tutuklandı. 22 ay boyunca cezaevinde kalan Yalçın, 27 Aralık 2012 yılında ise serbest bıraklıldı.

SONER YALÇIN'IN KİTAPLARI

Bay Pipo (1999)

The Özal: Bir Davanın Öyküsü (2001)

Kayıp Sicil: Erdoğan'ın Çalınan Dosyası (2014)

Kara Kutu: Yüzleşme Vakti (2019)

Erbakan: Eziyet Edilerek Yalnızlığa Yükseltilen İnatçı Bir Siyasal Liderin Portresi (2012)

Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor (2009)

Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı (2008)

Efendi 2:Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı (2009)

SONER YALÇIN NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi.

Gazeteciler; “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.